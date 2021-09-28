Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ещё не подписал контракт, сообщает «Спорт-Экспресс». Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

О назначении Жамнова на пост наставника национальной команды было объявлено сегодня, 28 сентября. Его кандидатура была утверждена на заседании экспертого совета ФХР.

Четыре дня назад глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что сборную возглавит Олег Знарок, но уточнил, что контракт с ним пока не подписан.

Сегодня стало известно, что Знарок и главный тренер СКА Валерий Брагин станут ассистентами Жамнова в национальной команде.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.

Жамнов практически не имеет опыта самостоятельной работы. В 2018 году он недолго поработал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», также входил в штаб сборной России на правах старшего тренера. Кроме того, он занимает должность генменеджера «Спартака» и члена правления Ночной хоккейной лиги.

В бытность хоккеистом Жамнов выиграл золото (1992), серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. С 1992 по 2006 год выступал в НХЛ в составе «Виннипега», «Чикаго», «Филадельфии» и «Бостона».