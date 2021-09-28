Форвард «Кременчуга» Андрей Денискин прокомментировал инцидент с защитником «Донбасса» Джаленом Смереком.

Нападающего удалили до конца матче Украинской хоккейной лиги за расистский жест, показанный Смереком. На 36-й минуте он изобразил жест, как будто он очищает от кожуры банан, а потом съедает его.

Андрей рассказал, что он сделал некрасивый жест после нападения на вратаря «Кременчуга». В том эпизоде его сильно словесно оскорбили, и он не смог сдержаться. Денискин отмечает, что в тот момент не имел никаких расистских намерений.

Форвард «Кременчуга» уже после эпизода осознал, что мог оскорбить Джалена своим поведением. Андре хочет выразить свои извинения перед Смереком и подчеркивает, что уважает всех людей, вне зависимости от их расовой или национальной принадлежности.

Напомним, ранее Джален Смерек заявил, что не будет играть в Украинской хоккейной лиге, пока Денискина не исключат из нее, а президент ИИХФ осудил действия Андрея. .