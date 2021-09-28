Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился стратегией действий у ворот соперника, которая помогает ему показывать высокую результативность.

«Стараюсь удивлять соперника в штрафной площади или поблизости от ворот, чтобы он не ждал от меня таких действий», – заявил Ерохин.

Футболист «Зенита» заявил, что самое сложное для противника в футболе — это неожиданность. Нужно действовать тогда, когда соперник этого не ждет.

Ерохин провел 11 матчей за «Зенит» в текущем сезоне. Полузащитник забил шесть голов. Также на счету Александра одна результативная передача.

Напомним, вчера, 28 сентября появилась информация о том, что Ерохин вызвал в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022.