В среду, 29 сентября, «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шведская команда – один из аутсайдеров турнира. Швеция оставалась без представительства в главном еврокубке на протяжении пяти сезонов. В прошлый раз, когда «Мальмё» оказывалась на групповой стадии Лиги Европы, она заняла четвертое место в группе и вылетела из турнира. В последнем туре шведский клуб проиграл «Реалу» со счетом 0:8.

«Зенит» впервые в истории встречается с «Мальме». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов питерская команда проиграла лондонскому «Челси» со счетом 1:0, а шведы потерпели поражение от «Ювентуса» (0:3).

Встреча между «Зенитом» и «Мальмё» состоится 29 сентября на «Зенит Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени. Обслужит матч греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.