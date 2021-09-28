Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был инфицирован коронавирусом. Это не позволит ему сыграть в ближайших матчах лондонской команды. На данный момент футболист находится на карантине.

Канте не примет участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» и в игре 7-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Француз также может пропустить октябрьскую встречу сборных Бельгии и Франции в рамках Лиги наций.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Н’Голо вышел на поле в четырех играх чемпионата и забил один мяч. Футболист не сыграл против «Зенита» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы паха.

Матч между «Ювентусом» и «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.