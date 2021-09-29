Сегодня, 29 сентября, питерский СКА примет челябинский «Трактор» в «Ледовом дворце» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Команда Валерия Брагина провела 11 матчей в регулярном чемпионате. В активе СКА 15 очков, благодаря которым питерцы занимают третье место в таблице Западной конференции.

В недавних матчах команда Брагина победила «Спартак» и «Сочи» со счетом 2:0 и разгромила «Амур» (5:1). СКА потерпел поражение от «Салавата Юлаева» со счетом 2:4, победил «Динамо» из Минска в овертайме и проиграли в тяжелом матче «Витязю» по буллитам.

«Трактор» также провел 11 встреч в регулярке и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних матчах челябинская команда крупно проиграла «Динамо» Минск со счетом 0:5, одержала верх над ЦСКА (2:1) и «Авто» со счетом 2:1 по буллитам, а затем програла «Торпедо» со счетом 2:5.

Встреча между СКА и «Трактором» пройдет 29 сентября. Начало – в 19.30 по московскому времени.