Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина поделилась мнением о росте популярности после победы на чемпионате мира и рассказала о наставнике Тамаре Москвиной.

Мишина считает Москвину гениальным тренером. Фигуристка отмечает, что в повседневной жизни специалист очень простая: она общается со спортсменами на равных, рассказывает истории из жизни и показывает фотографии со своих выступлений. Мишиной комфортно работать с Москвиной, так как она никогда не ругается на фигуристов.

«После чемпионата мира наша жизнь не особо поменялась. Конечно, нас больше стали узнавать на улицах, нам больше стали писать в инстаграмме», – отметила Анастасия. Однако в целом она для себя ничего не поменяла. Пара продолжает усердно тренироваться и готовиться к следующим турнирам.

Напомним, Анастасия Мишина выиграла чемпионат мира-2021 в паре с Александром Галлямовым.