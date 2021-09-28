Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова поделилась мнением о главе ВФХГ Ирине Винер—Усмановой и рассказала о том, что интересуется фигурным катанием.

Евгения отказалась сравнивать Этери Тутберидзе и Ирину Винер. Леванова сказала, что глава Федерации художественной гимнастики России – великий человек. Евгения рада, что Винер до сих пор находится работает. Спортсменки ее любят, ценят и считают второй мамой, по словам Левановой.

Евгения отметила, что в последнее время все чаще наблюдает за успехами фигуристов. Напомним, девушка встречается с российским одиночником Максимом Ковтуном.

«Мне очень нравится этот вид спорта – он тоже красивый и эстетичный, – и мне приятно за ним наблюдать, – заявила Леванова.

Напомним, Евгения Леванова пять раз побеждала на чемпионатах мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях.