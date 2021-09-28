УЕФА сообщил о создании совместного с КОНМЕБОЛ кубка. За него будут бороться победитель Евро и Кубка Америки.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что союз европейских футбольных ассоциаций и КОМЕБОЛ объявили о расширении сотрудничества. Между победителями Евро-2020, сборной Италии и победителями Кубка Америки-2021, сборной Аргентины, пройдет матч за новый кубок. Встреча запланирована во время окна на матчи сборных в июне 2022 года.

Организация этого матча запланирована в рамках расширения сотрудничества между европейской и американской организацией. Совместная работа запланирована и в женском футболе, футзале и молодежном футболе.

Пока соглашение между двумя организациями предусматривает три матча между победителями континентальных первенств, а также открытие совместного офиса в Лондоне. он будет отвечать за координацию общих проектов.