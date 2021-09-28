Защитник ЦСКА Георгий Щенников восстановился от травмы икроножной мышцы, сообщает ТАСС. 30-летний футболист получил повреждение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы».

В сообщении сказано, что Щенников восстановился от травмы и с этой недели будет заниматься в общей группе. Защитник ЦСКА может принять участие в матче против «Краснодара» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги, если успеет набрать форму.

Российский футболист является трехкратным чемпионом России по футболу, вместе с ЦСКА Георгий трижды побеждал в Кубке России и четыре раза – в Суперкубке России.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 2-го октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.