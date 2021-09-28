Нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с командой.

По информации AS, нападающий не планирует дальше играть во Франции по нескольким причинам. Ему не нравится наличие в команде большого количества атакующих футболистов, которые со временем могут вытеснить его из основного состава. А еще Мбаппе не устраивает отношение к нему болельщиков «ПСЖ». Фанаты регулярно освистывают футболиста.

Напомним, действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

Килиан перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе вышел на поле в 31-м матче, забил 27 мячей и отдал семь голевых передач. Форвард также забил восемь голов в десяти матчах в Лиге чемпионов.