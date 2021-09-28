Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала с поддержки во время проката на съемках шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее не удержал партнер – блогер Даня Милохин.

Съемки нового сезона телепроекта начались сегодня. Первые выступления покажут в эфире второго октября.

Во время исполнения поддержки партнер Медведевой – тиктокер Даня Милохин не удержал девушку, и они вместе упали на лед. Участники избежали серьезных травм. Блогеру сделали заморозку, и прокат продолжили.

В интервью после проката Евгения сказала, что она чувствует себя хорошо.

Напомним, российская фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира и Европы.