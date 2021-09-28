Главный тренер «Мальмё» Йон—Даль Томассон рассказал о том, что ждем от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Томассон гордится тем, что его команда прошла четыре раунда, чтобы оказаться в Лиге чемпионов. Он отмечает, что турнир гораздо выше Лиги Европы по уровню.

Тренер «Мальмё» считает «Зенит» командой с хорошим опытом в еврокубках. Томассон готовится к серьезной игре и считает матчи в Лиге чемпионов бонусными. В них, по мнению главного тренера, «Мальмё» получает опыт.

«Дзюба широко известен не только в России», – отмечает Томассон. Тренер шведского клуба знает, что в составе «Зенита» играет большое количество хороших бразильцев. Он обещает постараться огорчить футболистов «Зенита» и не дать им забить.

Завтра, 29 сентября, «Зенит» дома сыграет с «Мальмё». Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.