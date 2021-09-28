Галина Семеренко, мама известных украинских биатлонистов Виты и Валентины Семеренко, скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Информацию сообщил «Обозреватель» со ссылкой на федерацию биатлона Украины. Трагедия случилась в понедельник, 27 сентября.

Мама биатлонисток жила в поселке Краснополье Сумской области в Украине. Она не была связана со спортом и проработала всю жизнь в лесном хозяйстве.

Сестры Семеренко – победительницы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушки победили в эстафете 4х6 км в составе сборной Украины. На той же Олимпиаде Вита Семеренко взяла еще одну медаль – бронзу в личной спринтерской гонке на 7,5 км. Ее сестра – Валентина, побеждала на чемпионате мира в масс-старте и становилась семикратной чемпионкой Европы.