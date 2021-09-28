Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин прокомментировал травму вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Напомним, голкипер был вызван в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Зоткин сказал, что нежелательно вызывать игрока с подозрением на травму. По мнению медика, так можно потерять игрока на долгое время.

«Как врач, я бы не стал усугублять этот процесс. Может произойти разрыв ахиллова сухожилия», – заявил Зоткин. По его мнению, Гильерме может ждать операция и длительное восстановление.

Зоткин опасается, что бразилец может стать инвалидом. «Главное, чтобы все люди были здоровы. все остальное потом», – считает медик.

Напомним, ранее стало известно, что Гильерме тренируется и играет с помощью уколов. У него выявлено воспаление ахиллова сухожилия.