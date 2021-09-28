Алина Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой в рамках первого выпуска телешоу Первого канала «Ледниковый период».

Сначала ведущая проекта обратилась с вопросом к партнеру Медведевой – блогеру Дане Милохину, а потом спросила у конкурентки по «Хрустальному» об ощущениях от катания в паре. В первом варианте Загитова перепутала слова и сказала, что теперь «надо думать не только за него, но и за себя». Второй дубль был более удачным. Он будет включен в программу.

Ранее Алина прокомментировала слова главы «Самбо-70» Рената Лайшева. Он сказал, что у Медведевой лучше дикция, потому что Евгения жила в Москве. В ответ Загитова разместила в Instagram сториз с книгой и подписью: «Работаю над «московской» речью».

В первом прокате на телешоу Милохин уронил партнершу.