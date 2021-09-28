Футбольный клуб «Мальмё» провел предматчевую тренировку перед игрой с «Зенитом». Встреча двух клубов в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет завтра, 29 сентября, на стадионе «Зенит Арена».

Футболисты размялись и поработали в парах.

Исмаэль Диавара и Йохан Далин работали с тренером вратарей.

После открытой тренировки Йон-Даль Томассон поговорил с журналистами. Он рассказал о том, что гордится преодолением командой четырех отборочных раундов. Тренер считает, что «Мальмё» выступает на высоком уровне. Он понимает, что матч с «Зенитом» будет непростым, но надеется, что опыт прошлых матчей поможет команде.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет завтра, 29 сентября. Стартовый свисток будет дан в 19.45 по московскому времени.