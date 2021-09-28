Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о том, что не будет заставлять игроков команды ставить прививки от коронавируса.

Ранее полузащитник лондонской команды Нголо Канте сдал положительный тест на ковид. Он пропустит игры с «Ювентусом» и «Саутгемптоном». Ранее игры из-за болезни пропускал Кристиан Пулишич.

«Я могу принимать решение за себя, а все остальные должны подумать и решит, хотят ли рисковать», – заявил Тухель.

Главный тренер «Челси» считает вакцинацию защитой от вируса. Он сам сделал прививку по собственному желанию. Однако от не считает, что имеет право раздавать рекомендации.

«Я футбольный тренер, я совсем не эксперт в теме коронавируса. Я лучше оставлю это профессионалам», – заявил Тухель.

Тренер лондонской команды заявил, что живет в свободной стране, где каждый имеет право на собственное решение.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Челси» состоится завтра, 29 сентября.