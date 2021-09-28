Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с получением российской биатлонисткой Дарьей Сидоровой украинского гражданства.
В мае 2021 года появилась информация о том, что 21-летняя спортсменка хочет сменить гражданство на украинское. Сейчас Сидорова выступает на летнем чемпионате Украины в Чернигове.
«Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде», – заявил Брынзак.
Президент Федерации биатлона Украины заявил, что Сидорова пройдет адаптацию в Украине и постарается попасть в сборную уже к следующему году.
Владимир Брынзак видит, что Сидорова – перспективная биатлонистка.
Напомним, лучшим результатом для сборной Украины по биатлону в прошлом сезоне была бронза на чемпионате мира в Поклюке.
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