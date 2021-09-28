Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с предложением платить детским тренерам процент от контракта футболистов. Идея прозвучала на заседании попечительского совета РФС.

Функционер представил две таблицы. В первой была изображена стоимость игроков сборных, а во второй– количество футболистов до 18 лет и тренеров, зарегистрированных в УЕФА. В обеих схемах Россия занимает 20-е место.

Основываясь на этих данных, Федун заявил, что Россия не может считаться футбольной страной, пока не будет хватать игроков до 18 лет и тренеров.

Владелец «Спартака» выступил с предложением увеличить количество тренеров до 5-6 тысяч. Сейчас их 2 378 человек, а число молодых футболистов – минимум до 50 тысяч. Сейчас их – 28 000.

Федун предлагает использовать для этого не государственные средства, а деньги клубов. Его инициатива состоит в том, чтобы закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату детскому тренеру. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от суммы годового соглашения.

Попечительский совет рассмотрит предложение Федуна.