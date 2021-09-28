На официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация с расписанием олимпийского турнира по фигурному катанию. Игры пройдут в Пекине в 2022 году.
Командный турнир у фигуристов пройдет с 4 по 7 февраля. В первый день запланирована короткая программу у женщин и мужчин и ритм-танец.
6 февраля планируется короткая программа у пар и произвольная – у женщин. На следующий день фигуристы покажут произвольную программу у пар и женщин и произвольный танец.
8 февраля начнутся индивидуальные состязания. В первый день короткую программу покажут мужчины, 10 февраля они продемонстрируют произвольные прокаты.
12 февраля в программе стоит ритм-танец, 14 февраля – произвольный танец.
15 февраля женщины представят короткую программу, а 17 – произвольную.
18 и 19 февраля состоятся соревнования у пар. Первый день – короткая, а во второй – произвольная программы.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
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