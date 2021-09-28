На официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация с расписанием олимпийского турнира по фигурному катанию. Игры пройдут в Пекине в 2022 году.

Командный турнир у фигуристов пройдет с 4 по 7 февраля. В первый день запланирована короткая программу у женщин и мужчин и ритм-танец.

6 февраля планируется короткая программа у пар и произвольная – у женщин. На следующий день фигуристы покажут произвольную программу у пар и женщин и произвольный танец.

8 февраля начнутся индивидуальные состязания. В первый день короткую программу покажут мужчины, 10 февраля они продемонстрируют произвольные прокаты.

12 февраля в программе стоит ритм-танец, 14 февраля – произвольный танец.

15 февраля женщины представят короткую программу, а 17 – произвольную.

18 и 19 февраля состоятся соревнования у пар. Первый день – короткая, а во второй – произвольная программы.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.