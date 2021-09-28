Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, что ждем от матча петербуржцев в Лиге чемпионов против «Мальмё».

Малафеев считает, что не нужно недооценивать шведов. Экс-голкипер считает, что «Мальме» похожа на «Брюгге», который в прошлом сезоне переиграл «Зенит» в двух матчах.

Вячеслав считает питерцев фаворитом встречи, но советует подойти к матчу так же ответственно, как и к игре с «Челси». В той игре, по мнению Малафеева, «Зенит» показал хорошую игру.

Малафеев напомнил, что «Мальмё» в своем чемпионате располагается на втором месте и претендует на чемпионство. Шведская команда, считает Вячеслав, играет в агрессивный и атакующий футбол. Малафеев полагает, что для победы «Зениту» нужно навязать свою игру.

Напомним, 29 сентября «Зенит» примет «Мальме» в Санкт-Петербурге.