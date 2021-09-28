Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё в книге «Братская сила», написанной вместе с журналистом Лассе Ленеботном, рассказали об обращении к альтернативной медицине.

В сезоне 2011/2012 у Тарьея нашли бактериальную инфекцию TWAR. Она часто вызывает серьезные осложнения. Старший Бё считает, что его спас целитель.

Тарьей рассказал, что он болел TWAR несколько месяцев. Ему не помогали антибиотики. Он принимал лекарства и отдыхал. Тренировки были запрещены. Бё считает, что помог ему именно целитель.

Биатлонист посетил врача альтернативной медицины Бьорна. «Он нажимал на определенные зоны, и меня наполнило странное чувство. Боль стала настолько сильной, что казалось, он резал мои ступни ножом», – вспоминает Бё. Когда терапия закончилась, боль не проходила. Целитель сказал, что работал с лимфатической системой биатлониста. После нескольких сеансов болезнь отступила.

Напомним, ранее Тарьей Бё рассказал, что хочет завоевать олимпийское золото в Пекине.