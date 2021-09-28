Тренировка «Мальмё» перед матчем с «Зенитом» в ЛЧ. Фоторепортаж «Неваспорт»

Футбольный клуб "Мальмё" провел предматчевую тренировку перед игрой с "Зенитом". Встреча двух клубов в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет завтра, 29 сентября, на стадионе "Зенит Арена". Футболисты размялись и поработали в парах. Михаил Киреев/Неваспорт Михаил Киреев/Неваспорт Михаил Киреев/Неваспорт Михаил Киреев/Неваспорт Исмаэль Диавара и Йохан Далин работали с тренером вратарей. Михаил Киреев/Неваспорт Михаил Киреев/Неваспорт После открытой тренировки Йон-Даль Томассон поговорил с журналистами. Он рассказал о том, что гордится преодолением командой четырех отборочных раундов. Тренер считает, что "Мальмё" выступает на высоком уровне. Он понимает, что матч с "Зенитом" будет непростым, но надеется, что опыт прошлых матчей поможет команде. Михаил Киреев/Неваспорт Михаил Киреев/Неваспорт Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет завтра, 29 сентября. Стартовый свисток будет дан в 19.45 по московскому времени.