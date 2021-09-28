Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч проходил на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышева» и завершился со счетом 6:3.
Первую шайбу забил Вадим Шипачев на 32-й минуте. Через две минуты «Спартак» отыгрался – Джейк Виртанен сравнял счет.
Не прошло и минуты – Андрей Педан снова вывел бело-голубых вперед. Дмитрий Вишневский на 38-й минуте опять сравнял счет.
На последней минуте второго периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 46-й минуте Владислав Ефремов забил еще одну.
На 50-й минуте Иван Дроздов смог отыграть один гол, но через минуту Станислав Галиев с передачи Шипачева забил пятую шайбу. За три минуты до финальной сирены Рашевский сделал дубль.
Отдельно отметим, что Вадим Шипачев набрал 5 очков за матч.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сыграет с «Куньлунем».
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