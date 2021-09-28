Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что изменилось в поведении чемпиона Открытого чемпионата США 2021 года Даниила Медведева. Вопрос ему задали на Кубке Лэйвера.

Рублев рассказал, что у него нет ощущения, что Даниил посматривает на всех свысока. Он считает российского теннисиста простым и классным парнем. «Он максимально приземленный», – заявил Андрей про Медведева.

Рублев считает, что на данный момент завоевание «Шлема» на нем никак не сказалось. Наоборот, ему кажется, что отношения с Даниилом с каждым годом становятся лучше.

«Он сейчас играет просто на невероятной уверенности», – заявил Рублев.

Напомним, ранее сборная Европы, за которую выступал Рублев, взяла Кубок Лэйвера.