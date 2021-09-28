Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали об участии в шоу «Ледниковый период». В этом сезоне они катаются в паре.

Во время первого проката Милохин не смог удержать Медведеву во время поддержки, и они оба оказались на льду.

Евгения рассказала, что прокат ей очень понравился. Она считает, что первый выход на лед удался. Медведева гордится своим партнером и уверена в нем.

Милохин рассказал, что немного ударился, а Евгения добавила: «Мы приземлились очень мягко, поэтому не переживайте. Все хорошо».

Даня сильно волновался перед выходом на лед. Он даже не вспомнил, что ему говорила Татьяна Тарасова после выступления.

Напомним, сегодня прошли съемки первого выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале.