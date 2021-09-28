Главные новости с ледовых арен, теннисных кортов и футбольных полей – в традиционном дайджесте от Navasport за 28 сентября.

20-летний хоккеист Чинахов помог «Питтсбургу» победить «Коламбус» (3:0).

Российский хоккеист открыл счет в конце первого периода. Ассистировали ему Скотт Харрингтон и Коул Силлинджер. На пятой минуте третьего периода шайбу забросил Адам Боквист, а третий гол забил Эмиль Бенстрем на 58-й минуте. Всего Чинахов нанес пять бросков за игру при коэффициенте полезности +1.

Карацев пробился во второй круг турнира в Сан-Диего.

Российский теннисист Аслан Карацев победил аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге соревнований. Матч длился 1 час 25 минут. Счет по сетам: 6:1, 7:5. Во втором круге Карацев сыграет с победителем встречи между Хубертом Хуркачем и Алексом Болтом.

Жамнов возглавил сборную России по хоккею. Знарок и Брагин стали ассистентами.

Алексей Жамнов назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею. Он займется подготовкой команды к Олимпиаде-2022. Мужской хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.

Бучневич помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

«Сент-Луис» победил «Даллас» в выставочном матче перед стартом НХЛ. Павел Бучневич забросил шайбу на последней минуте второго периода. Помогали ему Брэйден Шенн и Скотт Перунович. В составе «Сент-Луиса» вышел Никита Александров – еще один россиянин.

Вадим Шипачев помог московскому «Динамо» обыграть «Спартак»

Матч завершился со счетом 6:3. Вадим Шипачев набрал 5 (4+1) очков за матч. Он забросил первую шайбу на 32-й минуте и отдал голевую передачу Станиславу Галиеву. В следующем матче КХЛ «Динамо» встретится с «Куньлунем».

УЕФА объявил о создании нового футбольного кубка

УЕФА сообщил о начале сотрудничества с КОНМЕБОЛОМ. Организации создали совместный кубок, за который будут бороться победители чемпионата Европы и Кубка Америки. В первом матче примут участие сборные Италии и Аргентины. Кроме того, в Европе будет открыт офис, который будет отвечать за координацию общих проектов.

«Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

28 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболисты из Молдавии открыли счет на 25-й минуте. Во втором тайме карим Бензема сравнял счет, реализовав пенальти. Исход матча решился на последней минуте основного времени. Себастьян Тиль попал в девятку ворот «Реала».