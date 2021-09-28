Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил первый гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Мяч стал 30-м для форварда в играх Лиги чемпионов.

Мохамед стал третьим африканским бомбардиром, у которого получилось забить 30 голов в турнире. Столько же раз отличился камерунец Самуэль Это’О. Лидирует ивуариец Дидье Дрогба с 44-мя мячами в матчах Лиги чемпионов.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» Салах также отличился. Игра с «Порту» стала 60-й в рамках турнира для форварда. Он забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

На данный момент в матче группы B группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» перерыв. Побеждают красные со счетом 2:0.