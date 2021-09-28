Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал Мадрид» сыграл с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч группы D проходил на стадионе в Испании.

На 25-й минуте футболисты из Молдавии открыли счет. Гости соорудили быструю атаку, Кристиано прорвался по левому флангу и сделал мягкий навес в штрафную. Там Джасурбек Яхшибоев обыграл защитников в прыжке и послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема сравнял счет, реализовав пенальти за фол на Винисиусе.

На 89-й минуте матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч попал в ноги Себастьяна Тиля. Он воспользовался шансом и ударил в девятку.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Шазтером» в гостях. Матч состоится в 19 октября в 22.00 по мск.