Главный тренер «Шерифа», экс-игрок «Зенита» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Реалом» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Молдавский клуб победил на выезде со счётом 2:1, победный мяч провёл экс-хавбек «Тамбова» люксембуржец Себастьян Тилль на 90-й минуте.

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали, — цитирует официальный сайт УЕФА Вернидуба. — Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом».

Украинец Юрий Вернидуб возглавляет «Шахтёр» с 2020 года. В составе «Зенита» он выступал с 1997 по 2000 год, после чего завершил карьеру. В 1999-м он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок России — первый трофей «Зенита» в постсоветской истории.