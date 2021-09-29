«Рейнджерс» взял верх над «Бостоном» в контрольном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2. Главным героем встречи стал форвард ньюйоркцев Артемий Панарин, причастный ко всем трём голам команды.

Счёт открыл Энтони Битетто в начале второго периода. Ассистировали ему Панарин и Каапо Какко. Вскоре Какко забил сам после передач Панарина и Зака Джонса.

Через минуту «Бостон» отыграл одну шайбу — отличился Джек Студничка с передач Фабиана Лайселла и Майка Райлли. На 36-й минуте «Брюинз» счёт сравняли благодаря шайбе Урхо Вааканаайнена с передачи Студнички. Однако за минуту до второго перерыва Панарин с передачи Кей Андре Миллера забил победный гол.

В воротах «Рейнджерс» матч начал Игорь Шестёркин, которого в середине второго периода при счёте 2:1 поменял Тайлер Уолл.