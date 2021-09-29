Ряд команд Национальной хоккейной лиги провели контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата сезона-2021/22.

«Коламбус» в серии буллитов уступил «Баффало» — 4:5. Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков, вышедший на лёд с ассистентской нашивкой, во втором периоде забросил шайбу и отдал голевую передачу.

«Филадельфия» в овертайме уступила «Айлендерс» со счётом 2:3. Первый гол «Флайерз» забил Егор Замула, во втором Иван Проворов отметился голевым пасом. Также на лёд в составе «Филадельфии» вышел Герман Рубцов. За «Айлендерс» сыграл Анатолий Голышев.

Валерий Ничушкин отметился голевым пасом в составе «Колорадо» в игре с «Вегасом» (3:4). Артём Анисимов также принял участие в проигранном матче.

Голевой пас Владимира Ткачёва помог «Лос-Анджелесу» взять верх над «Сан-Хосе» (4:3). В третьем периоде место в воротах «Шаркс» занял 23-летний россиянин Алексей Мельничук. Голкипер отразил 11 бросков из 12, пропустив одну шайбу в меньшинстве.