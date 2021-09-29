Юрий Вернидуб стал первым украинским тренером в XXI веке, сумевшим победить «Реал» в еврокубках. Накануне его «Шериф» одержал выездную победу над «Реалом» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Последним украинцем, сумевшим победить «Реал», стал легендарный Валерий Лобановский ещё в XX веке. В сезоне-1998/99 его киевское «Динамо» обыграло дома мадридцев со счётом 2:0 в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил будущий обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Первый матч в Мадриде завершился вничью (1:1), и «Динамо» добралось до полуфинала турнира.

Украинец Юрий Вернидуб возглавляет «Шахтёр» с 2020 года. С 1997 по 2000 год он выступал в составе «Зенита», после чего завершил карьеру. В 1999-м Вернидуб помог сине-бело-голубым выиграть Кубок России — первый трофей «Зенита» в постсоветской истории.