Фигуристка Анастасия Шаботова добыла Украине путёвку на Олимпиаду в Пекин в женском одиночном катании. На квалификационном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Обертсдорфе она набрала 177,70 балла и выполнила необходимое условие: попасть в шестёрку сильнейших.

15-летняя фигуристка ранее выступала за Россию, однако в 13 лет стала героиней громкого скандала. Во время эфира в Инстаграме Шаботова заявила, что для успешного выступления надо «выпить правильный допинг» и что в «Хрустальном» (то есть группа Этери Тутберидзе) «конечно, пьют» запрещённые препараты.

После скандала Шаботова сменила гражданство и стала представлять Украину и успела выиграть юниорский и взрослый чемпионаты страны. Однако из-за возраста Шаботова не могла выступить на ЧМ-2021 в Стокгольме, и вместо неё на турнир проехала Анастасия Архипова. Фигуристка провалилась на турнире, заняв 35-е место из 37 участниц. Однако успех Шаботовой в Германии помог Украине вернуть путёвку.

При этом олимпийская квота у Украины не именная, и Шаботова ещё не гарантировала себе поездку на Игры.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Напомним, что Россия впервые в истории получит максимальную квоту — по три путёвки в каждой из четырёх дисциплин.