Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил об уходе из бокса. Он обратился к своим поклонникам в Твиттере, сообщив, что завершает карьеру.

«Это самое трудное решение в моей жизни, но я смирился. Преследуйте свои мечты, работайте и посмотрим, как всё сложится. Прощай, бокс», — написал Пакьяо.

42-летний боксёр в сентябре был выдвинут на пост президента Филиппин. Он занимается политикой в стране с 2007 года. С 2010-го он входил в конгресс Филиппин, с 2016-го — в сенат страны. Выборы президента Филиппин пройдут в 2022 году.

На профессиональном ринге Пакьяо провёл 72 боя, одержал победы в 62 (39 нокаутом), 8 раз проиграл и дважды свёл поединки вничью.

Последним боем в карьере филиппинца стал поединок против кубинца Йордениса Угаса 21 августа. Пакьяо сенсационно проиграл решением судей (113:115, 112:116, 112:116) и не смог завоевать пояс чемпиона WBA в весе до 66,68 кг.