Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил дебютный гол за французский клуб. 34-летний аргентинец отличился на 74-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Ассистировал шестикратному обладателю «Золотого мяча» Килиан Мбаппе. Гол Месси стал вторым в матче и установил окончательный счёт встречи. Первый гол провёл Идрисса Гуйе на 74-й минуте.

Отметим, что «Манчестер Сити» возглавляет Хосеп Гвардьола, под руководством которого Месси провёл несколько сезонов в «Барселоне».

Месси выступал за «Барсу» на протяжении всей карьеры, начиная с 13 лет. Этим летом он был вынужден покинуть клуб после истечения соглашения: из-за финансовых проблем каталонцев Ла лига запретила им заключать новый контракт с форвардом. Перейдя в «ПСЖ», Месси успел провести два матча в чемпионате Франции и два — в Лиге чемпионов, однако забил гол только вчера.