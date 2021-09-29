По состоянию на 29 сентября 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в России с начала года составило 7464708 человек.

За сутки выявили 21559 инфицированных. Жертвами коронавируса стали 852 пациента. Общее количество погибших в России на сегодняшний день – 205531 человек.

За сутки выздоровели 17368 пациентов лечебных учреждений, а общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 6635485 человек.

В Москве выявлено 2541 новых случаев инфицирования. В Санкт-Петербурге – 1530. В Московской области – 1450 человек. В Московской области выявили 1450 заболевших, в Нижегородской – 546 случаев. Меньше всего зараженных в Ненецком и Чукотском автономных округах – 10 и 20 человек соответственно.