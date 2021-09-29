С 30 сентября по 2 октября в польском Гданьске пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров. Расписание соревнований представлено здесь.

В этапе примут участие россияне.

В одиночном катании выступят девушки – Софья Акатьева (воспитанница Этери Тутберидзе) и Елизавета Куликова (команда Сергея Давыдова), юноши – Глеб Лутфуллин (воспитанник Алексея Мишина) и Егор Рухин (команда Елены Буяновой).

В катании пар Россию представят Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (наставник – Павел Слюсаренко), Полина Костюкович и Алексей Брюханов (Тренеры Владислав Жовнирский и Арина Ушакова), Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Пару тренирует Артур Минчук.

В танцах на льду выступят Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (тренирует пару Алексей Горшков), Ольга Мамченкова и Марк Волков. Тренер – Олег Судаков.