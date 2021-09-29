Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался с критикой в адрес «Пари-Сен-Жермен» за то, что именно форвард Лионель Месси лег за стенкой перед штрафным ударом, который исполнял «Манчестер Сити». Встреча между французской и английской командой закончилась со счетом 2:0. в пользу «ПСЖ».

Фердинанд сказал, что кто-то из игроков должен был занять место Месси под стенкой во время тренировки и самого матча.

«Если бы я был в этой команде, то сказал бы: Нет, я лягу вместо тебя. Он не должен испачкать свою футболку», – сказал Фердинанд.

Напомним, во встрече между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» Лионель Месси забил дебютный гол за французский клуб. Результативной передачей отметился Мбаппе.