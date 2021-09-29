Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об ожиданиях от группового этапа Лиги чемпионов и рассказал о дебюте в турнире.

«Эмоции не описать, сбылась моя мечта. Как только услышал гимн, по спине побежали мурашки», – сказал новичок «Зенита» о матче с «Челси». Бразилец считает каждую игру особенной, но в игре с лондонской командой 24-летний футболист испытал приблизительно те же эмоции, что и в финале Олимпийских игр в Токио. Оба матча останутся в памяти Клаудиньо.

Бразилец считает, что «Зенит» провел хороший матч. Футболисты сыграли стабильно и могли забить, но не использовали свои шансы. Клаудиньо полагает. что «Зенит» в тот вечер заслуживал, как минимум, ничьей. 24-летний футболист считает, что команда должна работать и прогрессировать. Клаудиньо уверен, что «Зенит» на правильном пути к выходу в плей-офф.

В первом матче групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 1:0. Сегодня, 29 сентября, клуб из Санкт-Петербурга сыграет с шведским «Мальмё» в 19.45 по московскому времени.