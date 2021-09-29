Сегодня, 29 сентября, «Зенит» проводит первый домашний матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперником сине-бело-голубых станет шведский «Мальмё». Это одновременно и удобный, и опасный противник. Удобный в первую очередь тем, что уж их-то зенитовцы обязаны побеждать, если хотят продлить пребывание в еврокубках до весны. Опасный – по той же причине. Если не обыгрывать дома «Мальмё», то на что вообще рассчитывать в играх с «Челси» и «Ювентусом»? И чтобы у петербуржцев не возникли проблемы с недооценкой соперников, Nevasport рассказывает о самых опасных игроках в составе «Мальмё».

Чемпион Швеции играет преимущественно по схеме 4-5-1, трансформирующейся в 4-3-3. Главной ударной силой команды остаётся новичок команды Антонио Чолак (3,5 млн евро по версии Transfermarkt). На хорватского центрфорварда идут основные передачи, и он оправдывает доверие голами. В нынешнем сезоне девятый номер «Мальмё» забил 10 мячей в чемпионате и идёт третьим в гонке бомбардиров. В последней игре против «Эребру» (5:1) он добавил к забитому мячу две голевых передачи.

Чолак – опытный футболист, за его плечами есть опыт выступления в немецкой бундеслиге (пусть и не слишком удачный), также он четыре сезона провёл в ранге главной ударной силы хорватской «Риеки». Сезон-2020/21 хорват начал в греческом ПАОК, но забил только один гол в десяти играх чемпионата и зимой перешёл в «Мальмё» на правах аренды.

28-летний нападающий с ростом 188 см выполняет функции таранного форварда, но умеет играть и низом, чем напоминает Артёма Дзюбу.

Если место Чолака в составе команды практически обеспечено, то сочетание фланговых форвардов тренеры «Мальмё» периодически тасуют. Чаще всего в подыгрыше хорвату выходят серб Велько Бирманчевич (2,5 млн евро) и норвежец Йо Инге Бергет (900 тыс). Бирманчевич действует преимущественно слева, Бергет – справа. Сербский вингер остаётся вторым бомбардиром команды – на его счету семь мячей в чемпионате и два голевых паса. У Бергета по три точных удара и результативных передачи.

Скорее всего, их стоит ждать и в матче с «Зенитом». Ещё один претендент на место в «старте» — 34-летний ветеран Сорен Риекс (500 тыс) – восстанавливается после травмы, а босниец Ади Налич (750 тыс) чаще действует в центре поля.

Главной звездой «Мальмё» на поле остаётся экс-форвард сборной Швеции Ола Тойвонен (600 тысяч евро), но весной 35-летний нападающий получил тяжёлую травму и не появлялся на поле с мая.

Капитан «Мальмё» и главный мозг команды в центре поля – 31-летний Андерс Кристиансен (2,5 млн евро). В зависимости от построения, он либо выполняет функции второго опорника, либо второго атакующего хавбека. Скорее всего, с «Зенитом» «Мальмё» выберет более оборонительную тактику с двумя опорными полузащитниками. Вопреки стереотипу о скандинавах-гренадёрах, рост Кристиансена составляет всего 174 см, так что за «воздух» в центре борются другие футболисты. В нынешнем сезоне десятый номер шведов забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. Стоит также отметить, что Кристиансен – единственный игрок «Мальмё», ездивший на Евро-2020. Он был в заявке сборной Дании (которая, как мы помним, разнесла Россию в группе 4:1), но на поле так и не появился.

Говоря о футболистах сборных, мы обязаны упомянуть и Анеля Ахмедходжича. Центральному защитнику сборной всего 22 года, но он уже обладает богатым опытом. В его карьере уже была поездка в клуб английского чемпионшипа «Ноттингем Форест» (пусть и не совсем удачная), с 19 лет он выходил в основе датского «Хобро», а за «Мальмё» стал полноценно играть с 21 года. На юниорском уровне Ахмедходжич поиграл за сборные Швеции всех возрастов и даже успел провести товарищеский матч за первую команду, но в 2020 году решил сменить гражданство и стал выступать за родную Боснию и Герцеговину. Ахмедходжич считается основным защитником сборной и успел за полтора год провести в её составе восемь матчей. По версии Transfermarkt это самый дорогой футболист «Мальмё» — его стоимость оценивается в шесть миллионов евро (идущий вторым Чолак стоит почти в два раза дешевле – 3,5 миллиона).

Стоит также отметить, что схема 4-5-1/4-3-3 является для «Мальмё» основной, но не единственной. Так в стартовом матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» шведы решили сыграть по схеме 3-5-2, с Чолаком и Бирманчевичем в атаке. Однако схема не сработала, и «Мальмё» крупно уступил – 0:3.

Возглавляет «Мальмё» легенда датского футбола Йон Даль Томассон. Форвард выступал за сборную Дании с 1997 по 2010 год, провёл за неё 112 матчей (четвёртый результат в истории) и забил 52 гола (рекорд, делит с Поулем Нильсеном). В его карьере были такие клубы, как «Фейеноорд», «Милан», «Штутгарт» и «Вильярреал». Тренерскую карьеру Даль Томассон начал в 2011 году в штабе голландского «Эксельсиора». В 2013-м он недолго возглавлял первую команду, затем руководил «Родой», входил в штаб «Витесса», а с 2016 по 2020 год помогал Оге Харейде в сборной Дании. «Мальмё» Даль Томассон возглавил в январе 2020 года и с ходу привёл клуб к победе в чемпионате Швеции и был признан лучшим тренером года. В нынешнем сезоне его подопечные идут на втором месте в таблице, отставая от «Юргордена» на 3 очка за девять туров до конца чемпионата.

Но какой бы состав Даль Томассон ни выставил сегодня, какую бы схему не использовал, «Зенит» обязан брать три очка. Потому что, повторимся, если не побеждать дома «Мальмё», то кого вообще побеждать?