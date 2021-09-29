На официальном сайте Международного олимпийского комитета опубликовали расписание олимпийского турнира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в Пекине с 5 по 20 февраля 2022 года.

В первый день будет дан старт женщинам в дисциплине скиатлон. 6 февраля аналогичную гонку пробегут мужчины.

Спринтерские гонки у женщин и мужчин пройдут 8 февраля. Сначала лыжники примут участие в квалификации, а потом лучшие выйдут в финальную часть состязаний;

10 и 11 февраля пройдут раздельные старты классическим стилем у женщин и мужчин.

Эстафетные гонки состоятся 12 февраля у женщин и 13 февраля у мужчин.

16 февраля пройдет командный спринт.

в заключительные дни соревнований – 19 и 20 февраля у лыжников пройдут масс-старты свободным стилем.

Напомним, ранее стало известно, что часть российских лыжников примут участие в предолимпийских гонках в Пекине.