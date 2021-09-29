Открыта продажа билетом на выездной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 между командами сборных Словении и России. Встреча состоится в Мариборе 11 октября.

Для российских болельщиков предусмотрены гостевые билеты. Их можно купить на сайте оператора Kassir.ru. Ваучер будет выслан на электронную почту после оформления заказа. В течение нескольких суток после отправки необходимых данных через сайт Kassir.ru будет выслан электронный билет, которым можно пользоваться для прохода на матч.

Для въезда в Словению и доступа на стадион необходимо взять с собой один из следующих документов:

1. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Она должна быть получена не менее, чем за 72 часа до въезда в страну.

2. Тест на антитела к COVID, сделанный менее, чем за 48 часов до въезда в страну.

3. Сертификат о вакцинации двумя компонентами.

4. Справка о положительном результате теста на ковид, полученная не позднее, чем за 10 дней и не ранее, чем за 180 дней до въезда в Словению.

5. Сведения о перенесенном не ранее, чем за 180 дней до въезда на территорию Словении COVID.

Все документы нужно перевести на английский язык.

Матч сборных Словении и России состоится с 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по мск.