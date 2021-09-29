Комментатор Евгений Черданцев прокомментировал вызов 34-летнего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в сборную России на отборочные октябрьские матчи ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Черданцев заявил, что рад за Глушакова. Комментатор в курсе, как тяжело Денису далось восстановление после травмы. К тому же, сказался возраст. Реабилитация после полученного повреждения шла тяжелее, чем у молодых футболистов. Черданцев решает, что многое решил «огонь в глазах», с которых он играл перед тренерами сборной в матче с «Локомотивом».

«Где-то полгода назад Денис сказал мне: увидишь, я вернусь в сборную. Сказал – сделал», – прокомментировал вызов в сборную Глушакова Черданцев.

Напомним, ранее на сайте РФС появился окончательный список футболистов, вызванных на отборочные матчи ЧМ-2022, куда попал Денис Глушаков.