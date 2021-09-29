На официальном сайте олимпийского и паралимпийского комитета США опубликовано требование о том. чтобы все американские спортсмены, представляющие страну на ОИ-2022 в Пекине, сделали вакцину от коронавируса.

Справку о сделанной прививке олимпийцы должны предоставить до 1 декабря. Требованиям обязаны подчиниться все члены делегации, в том числе тренеры и персонал. Спортсмены сборной США, не прошедшие вакцинацию, не смогут пользоваться спортивными объектами, работающими под эгидой олимпийского комитета США.

Однако от вакцинации можно отказаться по медицинским и религиозным причинам. Каждый запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.