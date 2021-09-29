Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё поделился подробностями о несостоявшемся контракте с компанией Red Bull.

Биатлонист знал, что сотрудничество лыжника Нортуга с производителем энергетиков и горнолыжника Кристофферсена привело к конфликту с лыжной федерацией. Союз биатлонистов Норвегии предупредил Бё что контракт с Red Bull плохо воспримут спонсоры организации.

В итоге Йоханнесу пришлось отказаться от контракта с Red Bull. Он упустил много денег и предложил Союзу компенсировать потери. В мае Бё помогли заключить контракт с сеть норвежских автозаправочных станций. Спортсмен получит около 2,5 млн евро в течение 5 лет.

Напомним, ранее братья Бё выпустили книгу о своём пути в профессиональном биатлоне.