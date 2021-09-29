Глава комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь в эксклюзивном интервью Неваспорт рассказал о планах на развитие спортивной инфраструктуры в северной столице.

Сейчас, как рассказал корреспонденту Невского спорта глава КФИС АНтон Шантырь, в городе есть большие спортивные объекты: «Сибур-арена», «Газпром-арена», Ледовый дворец и спортивный комплекс «Юбилейный». В городе появляются объекты по различным программам. Благодаря «Газпром-детям» недавно в Санкт-Петербурге открылось три физкультурно-оздоровительных комплекса в Металлострое, Петергофе и Московском районе.

В этом году было построено три из пяти запланированных скейтпарков. На площадках можно заниматься не только скейтбордингом. Есть место для воркаута и площадки для игровых видов спорта.

«Если мы говорим о перспективных проектах, то, конечно, в нашем городе должен быть олимпийский гребной канал. Ведь каждые Олимпийские игры воспитанники Петербурга приносят олимпийские медали, но эти медали завоеваны не благодаря, а вопреки условиям, которые есть в Петербурге. И это надо менять, у нас есть возможности», – заявил Шантырь. Глава комитета по физической культуре рассказал, что сейчас ищут участки под строительство канала.

Также в Токсово планируется строительство олимпийского трамплина, проектируется Парк экстремальных видов спорта. В планах также создание лыжно-биатлонной трассы в Зеленогорске.

Полностью интервью можно прочитать здесь: