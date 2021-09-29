Колумнист Кирилл Легков рассказал об Алексее Жамнове и поделился информацией о том, почему специалиста назначили главным тренером.

Легков напомнил, что Алексей Жамнов ранее не работал главным тренером. Он был генеральным менеджером «Витязя», «Атланта» и «Спартака». Однако специалист находился на тренерской скамейке. Он давал команде указания как тренер, пишет «Петербургский дневник».

Жамнов работал и в сборной. Он был помощником Олега Знарка на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Говорят, что он дал «Золотую» подсказку выпустить на последних минутах форварда Гусева вместо вратаря. Именно Никита и сравнял счет. В овертайме Россия одержала победу.

Жамнов – еще и авторитет у игроков НХЛ. Они, скорее всего, примут участие в Олимпиаде в Пекине.

Однако изначально на должность главного тренера сборной России был утвержден Олег Знарок, но потом вмешались другие силы. При назначении тренера сборной России победили сторонники Алексея Жамнова. Оставшиеся претенденты – Брагин и Знарок, тоже будут в штабе.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.