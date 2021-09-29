Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение:

«Обсуждалось много кандидатур, остановились на мне. Всё было обдуманно. Я не принимал решения на горячую голову. Обсуждали многие нюансы. Все проголосовали единогласно. Сами понимаете, такой шанс бывает раз в жизни. Я понимаю всю ответственность и постараюсь сделать всё возможное для результата.

Намётки по ассистентам есть, но я не хочу пока их озвучивать, 12 октября всё узнаете. [По Брагину и Знарку определённости] пока нет, 12 числа будет обсуждение всех кандидатур.

Проблема с центрфорвардами? Есть ребята, которые играют в НХЛ, есть в КХЛ. Будем смотреть и там, и здесь и перед Олимпиадой уже будем определяться. Кто будет на данный момент сильнее, тот и поедет. По центральной линии могу сказать, что будем смотреть ребят из КХЛ обязательно».

Кандидатура 50-летнего Жамнова была утверждена на заседании экспертного совета ФХР 27 сентября. Специалист будет готовить сборную России к Олимпиаде-2022 в Пекине. Предыдущие наставники национальной команды Олег Знарок и главный тренер СКА Валерий Брагин будут выполнять роль консультантов Жамнова.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 6 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. Первые места групп и лучшее из вторых напрямую пройдут в четвертьфинал, остальные 8 участников начнут путь в плей-офф с 1/8 финала.