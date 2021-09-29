Российскую Премьер-Лигу в ближайшее время ждут серьезные перемены. Сергей Прядкин, работающий на этой должности 14 лет, может уйти со своего поста.

Источник сообщает о том, что и раньше к работе лиги было большое количество вопросов. На фоне пандемии коронавируса были ситуации, когда лига самоустранялась. Поэтому у клубов созрело решение о переменах на посту президента. Пока вопрос окончательно не решен. Все произойдет в ближайшее время.

По данным источника, во время подготовки и проведения новых выборов, исполнять обязанности будет один из руководителей клубов Российской Премьер-Лиги. Это может быть Рустем Сайманов из «Рубина», Павел Пивоваров из «Динамо», Роман Бабаев из ЦСКА или Шамиль Газизов из «Уфы».

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является глава судейского комитета лиги Ашот Хачатурянц.